Одним из крупных проектов в сфере строительства во Владивостоке станет возведение нескольких парковок, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

«Центр города очень перегружен автомобилями, парковок не хватает, поэтому люди бросают свои машины повсюду, порой перекрывая даже полосу движения. Нужно вводить в центре платную парковку. Мы уже договорились о предоставлении земли для строительства автостоянок», – заявил Андрей Тарасенко.

Согласно договоренности, Администрация Владивостока опубликовала постановление, утвердившее три земельных участка в центре города под строительство многоуровневых парковок, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году. Это участки по адресам: Октябрьская, 20, Верхнепортовая, 6 и Адмирала Фокина, 23.

Михаил Грач