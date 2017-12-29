На новогодних каникулах роддом № 3 Владивостока продолжит свою работу. Оказывать медицинскую помощь пациентам здесь будут круглосуточно, сообщили Deita.ru в учреждении.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, вне зависимости от выходных и праздничных дат принимать женщин будут Центр сохранения беременности, акушерская служба и гинекологическое отделение. В непрерывном режиме будут также трудиться дежурная служба УЗИ и служба эндоскопической хирургии. Специалисты этих подразделений готовы оказать необходимую помощь пациентам в любое время суток.

Некоторые изменения произойдут в работе женской консультации учреждения. Так, если сегодня, 29 декабря, прием пациенток будет осуществлять по обычному расписанию – до 20 часов, то в субботу, 30 декабря, рабочий день продлится с 9 до 15 часов. Во время новогодних каникул обратиться за помощью можно будет к специалистам дежурной службы: 2 и 4 января – с 9 до 18 часов, 6 января – с 9 до 15 часов. Выходными станут 31 декабря и 1, 3, 5, 7 и 8 января.

Михаил Грач