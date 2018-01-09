Концепция развития городского округа Спасск-Дальний одобрена Правлением Фонда развития моногородов, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как пояснили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, в концепции, которая была представлена на рассмотрение фонда, значатся основные параметры развития монопрофильного муниципального образования.

Городской округ Спасск-Дальний с населением более 41 тысячи человек входит в состав Свободного порта Владивосток. Градообразующее предприятие муниципалитета – АО «Спасскцемент», малым и средним предпринимательством занимаются более трети трудоспособного населения города – около шести тысяч человек.

Как подчеркнула вице-губернатор Татьяна Казанцева, после одобрения концепции Спасск-Дальний может претендовать на финансовую поддержку фонда, в том числе на строительство необходимой для реализации инвестиционных проектов инфраструктуры.

Один из таких проектов касается строительства комплекса перерабатывающих производств компанией «СЛПК-Групп» с объемом инвестиций 403,3 миллиона рублей и планами создания 120 рабочих мест.

Специалисты департамента пояснили, что данное предприятие является резидентом Свободного порта Владивосток и специализируется на лесо- и камнепереработке. Инвестор планирует реализовать свой проект в два этапа: на первом, к лету следующего года, – закупить оборудование и запустить камнедробильный комплекс, на втором, в конце 2019 года, – ввести в эксплуатацию комплекс лесопереработки.

«Инвестор сейчас ведет разработку проектно-сметной документации. Поддержка Фонда развития моногородов необходима в целях создания объектов инфраструктуры, а именно в софинансировании работ по реконструкции дороги и строительству объектов водоснабжения и водоотведения», – отметили в департаменте.

Еще один инвестиционный проект моногорода Спасск-Дальний – это создание многопрофильного медицинского центра по оказанию медицинских услуг ООО «Лекарь» с объемом инвестиций 310 миллионов рублей и созданием более 50 рабочих мест.

«Предполагается предоставление платных медицинских услуг жителям Спасска, Спасского района и еще семи муниципальных образований с населением около 276,5 тысяч человек в сочетании с приемом пациентов по системе ОМС. Соглашение о реализации данного проекта компания подписала с Администрацией Приморского края в рамках третьего Восточного экономического форума», – рассказали в департаменте.

Михаил Грач