Утверждены рекомендации по определению зарплат бюджетников, сообщает Deita.ru со ссылкой на "РГ".

Документ дополнен положением, которым рекомендуется предусмотреть в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте обязательство работодателя знакомить работников со штатным расписанием.

Уточнен срок размещения в сети Интернет информации о среднемесячной заработной плате руководителей учреждений за 2017 год. Такая информация должна появиться в открытом доступе не позже 15 мая 2018 года - сообщает российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Долю должностного оклада в зарплате работников образования, культуры, здравоохранения рекомендуется сохранить на уровне 2017 года, а именно - 70 процентов, 50-55 процентов и 55-60 процентов соответственно.



Также рекомендациями разрешается региональным и муниципальным властям за счет своих бюджетных средств устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов, чем предусмотрено федеральным законодательством.

Кроме того, они могут устанавливать более высокие зарплаты для сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. А вот сделать их зарплаты ниже или условия работы худшими, чем установлено трудовым законодательством и федеральными нормативными актами, нельзя.

Михаил Грач