На строительной площадке Спасо-Преображенского кафедрального собора состоялось первое в наступившем 2018 году рабочее совещание, сообщили DEITA.RU в Епархии Владивостока.

10 января строители обсудили подготовку к установке центрального «барабана» — подкупольной цилиндрической части, на которую впоследствии будет монтироваться купол храма.

В зимнее время года работы на объекте продолжаются, в частности, проводилось сооружение колонн — осуществить их заливку позволило применение современных технологий с использованием морозоустойчивых добавок в раствор. Также, несмотря на минусовые температуры, продолжалась кирпичная кладка храмовых стен.

Михаил Грач