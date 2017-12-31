В 2018 году ожидается, что инфляция составить 4 процента, сообщает Deita.ru.

Как пишет Российская газета, из-за небольшой инфляции значительного роста тарифов не предвидится. Согласно ряду прогнозов, тарифы ЖКХ в следующем году вырастут не более чем на 4 процента, что сопоставимо с уровнем инфляции. В первую очередь будут повышены тарифы на электроэнергию.

Что касается налогов, то в 2018 году они увеличатся, а после 2019-го действующий ныне понижающий коэффициент отменят.

Екатерина Лапкина