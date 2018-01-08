Ох, как же тяжело бывает после праздников вернуться в привычный режим. Кто-то изобретает велосипед, чтобы это сделать, а для кого-то секрет прост, или его вовсе нет – просто человеку легко удается войти в колею. Корреспондент «Deita.ru» опросил жителей Владивостока, чтобы узнать, сильно ли они отклоняются от привычного режима в праздничные дни, как входят в режим после праздников и есть ли у них с этим проблемы.

Елена, 20 лет, студентка

Наверное, можно сказать, что я меняю обычный режим, потому что на новогодние праздники я обычно уезжаю домой в другой край, а там в течение двух недель ем, отдыхаю и посещаю родственников.

Учеба и работа помогают вернуться в привычный режим быстрее. И к тому же я не пью алкоголь, чтобы были какие-то проблемы с входом в привычный режим. Не думаю, что есть проблема, хотя прокрастинация мне временами свойственна.

Татьяна, 23 года, стилист

Я очень сильно отклоняюсь от режима на праздниках. Стараюсь отсыпаться, проводить больше времени с родными и побольше гулять на свежем воздухе. Как ни странно, но с возвращением в рабочий ритм у меня проблем нет.

Максим, 29 лет, музыкант

В праздничные дни могу отклониться от режима. Люблю ходить на концерты всякие, встречаюсь с друзьями, иногда мы можем засидеться. Но чтобы сильно не увлекаться праздничным времяпрепровождением, надо иметь какие-то задачи и цели, над которыми необходимо постоянно работать. То есть, можно и погулять, но, когда ты должен быть в порядке, ты всегда в порядке. Любые тусовки быстро превращаются в деструктив, если нет никакой ответственности. В данном случае, важнейшим фактором является ответственность за себя. Если занятие подразумевает публичную деятельность, как у меня, то само собой разумеется, что свое дело нужно делать хорошо.

Алексей, 23 года, фотограф

У меня особо прям проблем с этим нет. Конечно, иногда могу позже проснуться или заснуть, но в режим войти просто: нужно лишь ложиться примерно за 8 часов до пробуждения. Мне этого хватает. Если не засыпается, значит, вы недостаточно устали, нужно будет напрячь себя поэффективнее.

Людмила, 31 год, сотрудник банка

Я не сильно отклоняюсь от привычного режима, разве только 1-2 января. 1-го мы весь день валяемся в кровати, едим остатки с праздничного стола и смотрим фильмы. 2-го едем на горнолыжку на весь день. После праздников никак особо не вхожу в режим, потому что не даю себе расслабляться. Проблем никаких нет – я не люблю праздники.

Владимир, 47 лет, руководитель

Я сильно сбиваю себе режим на праздниках. Так уж выходит. Но работа возвращает меня потом в колею, поэтому особо никаких проблем нет.

Мария, 22 года, студентка

Я сильно отклоняюсь от привычного режима в праздничные дни. Но, если у меня на это время выпадают рабочие дни, то, конечно, отклоняться не приходится. В рабочее состояние после праздников, когда я отдыхаю, вхожу очень тяжело, определенно есть проблема с этим. Просто приходится возвращаться в режим – обстоятельства вынуждают.

Нонна, 48 лет, социальный работник

Сейчас не сильно отклоняюсь от режима. Здоровье не позволяет. В режим вхожу спокойно, хотя выходные расслабляют и не очень хочется возвращаться. Отдыхать всегда хорошо.

Дмитрий, 27 лет, военный

В праздничные дни отклоняюсь от режима, да. Постепенно вхожу в ритм. Проблемы с этим есть, потому что, как любому человеку, хочется отдохнуть от всего и взять себя обратно в руки тяжеловато.

Майя, 41 год, домохозяйка

В праздничные дни я не сильно отклоняюсь от своего привычного режима, поэтому, можно сказать, что никак не вхожу в ритм и проблем никаких с этим нет.

Мария, 24 года, дизайнер одежды

Конечно, я на праздники позволяю себе расслабиться. В какие-то дни получается так, что ложусь поздно или сплю дольше обычного. Но на то они и праздники, чтобы как следует отдохнуть, провести больше времени на свежем воздухе, встретиться со всеми, с кем не было времени или возможности встретиться, провести больше времени с семьей. Ради такого и режима не жалко. Конечно, входить в него потом может быть тяжеловато – особенно первые дня два, но потом всё устаканивается. Ну, и иногда я до того, как снова выйти на работу, за день или два начинаю ложиться спать чуть раньше и вставать не позже 9. Потом от разницы во времени между подъемами не так сильно хочется выкинуть будильник (улыбается).

Если вам трудно войти в режим после праздников, знайте, вы не одиноки. Можете попробовать последовать методу одного из наших опрашиваемых, и, кто знает, может быть, войти в привычный режим вам станет намного проще. Согласно данным опроса, некоторые не имеют никаких проблем с режимом в праздничное время. В любом случае, к какому лагерю вы бы ни принадлежали, наслаждайтесь праздниками, чтобы потом с новыми силами начать новый рабочий год.

Влада Золотова