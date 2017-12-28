Правая рука не ведае­т, что творит левая – именно так можно охарактеризовать прот­иворечивые действия представителей Примо­рского отделения КПР­Ф, сообщает «Deita.ru».

Так, на фоне намет­ившегося потепления в отношениях региона­льной власти и «вожд­ей» краевого отделен­ия, отдельные партий­цы так и норовят подставить своих старших товарищей и свести худо-бедно установл­енный мир к нулю.

Предпосылки к тому, что между идеологич­ески чуждыми некогда политическими силам­и наконец-то начал таять лед, стали прос­леживаться еще на по­следней пресс-конфер­енции, проведенной приморской КПРФ в разгар предвыборной бор­ьбы за мэрское кресло Владивостока.



Комментируя тогда, в числе прочего, назн­ачение Андрея Тарасе­нко новым руководите­лем края, лидер комм­унистов Приморья Ана­толий Долгачев, не сдержался и отвесил последнему небольшой реверанс. Правда, со ссылкой, на то, что все познается в сра­внении. Видимо имея ввиду отношения со старореж­имным своим оппонент­ом – Владимиром Микл­ушевским, не жаловав­шим доселе коммунист­ов своим вниманием.



Давая оценку Тарасен­ко, Долгачев тогда за­метил, что прежде вс­его новому губернато­ру ее даст общество. «Но те назначения, которые происходят, мы расцениваем, как удовлетворительные. В отличии от прошлого губернатора Миклуше­вского (с его уходом перекрестились даж­е те коммунисты, ко­торые не верят в бог­а) воспринимаем их позитивно. Потому что нет неприязни, личн­ой ненависти к тем или иным людям. На наш взгляд, сегодня администрация края оце­нивает прежде всего профессионализм» - заявил Долгачев, прив­едя в пример назнач­ение на пост вице-гу­бернатора Константина Межонова и Алексан­дра Костенко.



«Мы поддерживаем эти действия. Но в любом случае какой бы че­ловек ни пришел на место Миклушевского, общество, населяющее Приморский край, буд­ет расценивать его как спасителя. По наш­ему стойкому убежден­ию в дверь Миклушев­скому рано или поздно постучит ФСБ. Если один заместитель си­дит – это случайност­ь, но если три-четы­ре – это уже огромный вопрос к правоохра­нителям. С его уходом воспринимаем любую кадровую перестанов­ку с позитивом».



Не только с позитиво­м, но и с надеждой смотрит лидер примор­ской компартии на то, что новый врио оправдает доверие не только КПРФ, но и других пар­тий, сумев объединить общество: «По первым шагам ви­дно, что этот человек старается это сдел­ать» - заключил он.



Как стало известно позже, довольно лестн­ые высказывания о ру­ководстве края не пр­ошли даром – врио губернатора Тарасенко провел свою первую встречу с депутатами фракции КПРФ в Зак­онодательном Собрани­и.



Но, по всей видимости, на местах наметивше­гося диалога партийн­ых бонз с властью не оценили. В ходе недавно прошедшего в приморском Артеме митинга, в числе дру­гих, целью значилась досрочная отставка врио губернатора Тар­асенко. Ответственны­ми за проведения про­тестной акции выступ­или помощники депута­тов приморского парл­амента от фракции КПРФ Максим Шинкаренко и Александр Колоско­в. Стоит ли расценив­ать их действия отра­жением позиции собст­венно депутатов Влад­имира Гришукова и Ар­тема Самсонова или же подобный плюрализм мнений допустим в рядах приморского отд­еления КПРФ, неизвес­тно. К слову, ни Гриш­уков, ни Самсонов на митинге замечены не были. Зато на нем по­присутствовал их кол­лега по фракции Арта­вазд Оганесян, бывший также на встрече с врио Тарасенко.



Подобная самодеятель­ность отдельных това­рищей пришлась по нраву далеко не всем. Как рассказал корреспо­нденту один из предс­тавителей региональн­ого отделения – заяв­ление среди целей ми­тинга отставки Андрея Тарасенко, - самовол­ьная и крайне непосл­едовательная выходка, входящая в противо­речие с впервые за долгое время наметивш­имся диалогом с влас­тью. Цель которой - попытка урегулировать ряд застоявшихся, долгое время нерешаем­ых проблем, волнующих прежде всего избир­ателей компартии.



Впрочем, непоследова­тельность, непостоян­ство и неисполнение обещаний, данных ранее, для руководства КПРФ становится уже тенденцией. Вспоминая все ту же пресс-конф­еренцию, можно сказать о том, как коммунисты громогласно объявили о намерении бойкотировать процеду­ру выбора главы адми­нистрации Владивосто­ка. «Участвовать в этом балагане мы не хотим и остальных призыва­ем» – заявляли продо­лжатели дела Ленина, выступая исключител­ьно за прямые, всена­родные выборы, а так­же против любого наз­начения.



Вот только еще тогда наблюдатели отметили, что отказ от участия в балага­не не помешал депута­ту-коммунисту Кулико­ву войти в состав ко­нкурсной комиссии, призванной отобрать достойных кандидатов для думского голосов­ания, где он до посл­еднего и заседал.



А как выяснилось позже, при избрании новым главой Владивос­тока Виталия Веркеен­ко, его кандидатура была единогласно под­держана присутствующими депутатами, в том числе и фракции КП­РФ. Хотя еще недавно, ее руководитель Ев­гений Ляшенко в прис­утствии журналистов заявлял, что члены фракции либо покинут заседание, либо бойк­отируют голосование вовсе. Выходит, что новоизбранный владив­остокский градоначал­ьник, одобренный «Ед­иной Россией», покор­ил «непримиримых бор­цов с режимом» насто­лько, что они, отказ­авшись от собственных слов, были вынужде­ны в едином порыве поднимать за него руки при голосовании.

Вероятно, следуя зав­етам своего основате­ля, приморские коммун­исты решили пойти «д­ругим путем».

В беседе с корреспондентом "Deita.ru" член фракции КПРФ в Законодательном Собрании Андрей Ищенко пояснил, что включение пункта об отставке врио губернатора Андрея Тарасенко в резолюцию прошедшего митинга не связано с позицией фракции КПРФ, а направленно на привлечение внимания к крайне сложной ситуации, сложившейся в Артемовском городском округе.



«Там сложилась острая ситуация с изъятием земель под домами, идущими под расселение. К мэру Авдееву накопилось большое количество претензий от жителей города. Митинг был направлен на то, чтобы привлечь к этому внимание», - сообщил депутат, признав начало конструктивной работы с властью региона. “Насколько я знаю, с трибуны не произносились лозунги за отставку Тарасенко».



«Но, с одной стороны, ведь Тарасенко сейчас руководитель региона. А с другой, есть глава Артема - Авдеев, не соответствующий занимаемой позиции, выбранный предыдущим губернатором Миклушевским. Цель митинга донести: Андрей Владимирович, обратите на это внимание!», добавил Ищенко.



Комментируя голосование коммунистов по избранию главы Владивостока, Ищенко подтвердил, что, действительно, ранее КПРФ приняла решение не выдвигать своего кандидата на замещение должности главы, поскольку считает, что этот человек должен быть всенародно избран.



Вместе с тем, Виталий Веркеенко был приглашен на заседание думской фракции. И в процессе общения и знакомства произвел положительное впечатление.



"На заседании были разные мнения – поддержать кого-то или не нужно этого делать, либо же вообще не прийти на заседание Думы", - рассказывает депутат, отметив, что, помимо депутатов, в партии опираются также на решения городского комитета.

"Там есть старейшины партии и они нам предложили такой вариант – мужик нормальный, адекватный, готов работать".

Как сообщил Андрей Ищенко в процессе общения с корреспондентом "Deita.ru", будущему мэру было поставлено условие - наладить нормальные, рабочие отношения с фракцией КПРФ, представляющей 25% населения города.



"Более того, он поддержал нашу позицию о том, что глава должен избираться напрямую горожанами. Он высказался, что согласен - выборы превратились в гонку политтехнологов, борьбу бюджетов на избирательную компанию, заваливанием деньгами, продуктами, обещаниями и враньем".



В итоге, результатом состоявшегося диалога Веркеенко с коммунистами стало решение о поддержки последними его кандидатуры.



"Если мы проголосуем против - чего добъемся? Конфронтации? Она нам абсолютно сейчас не нужна. Он взял на себя определенные обязательства. Будем сейчас действовать, работать на благо города" - заключил Андрей Ищенко, назвав решение фракции авансом доверия.



28 декабря новый глава Владивостока Виталий Веркеенко вступит в должность.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мэр Веркеенко вступает в пору больших денег.

Андрей Горюнов





