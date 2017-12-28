Правая рука не ведает, что творит левая – именно так можно охарактеризовать противоречивые действия представителей Приморского отделения КПРФ, сообщает «Deita.ru».
Так, на фоне наметившегося потепления в отношениях региональной власти и «вождей» краевого отделения, отдельные партийцы так и норовят подставить своих старших товарищей и свести худо-бедно установленный мир к нулю.
Предпосылки к тому, что между идеологически чуждыми некогда политическими силами наконец-то начал таять лед, стали прослеживаться еще на последней пресс-конференции, проведенной приморской КПРФ в разгар предвыборной борьбы за мэрское кресло Владивостока.
Комментируя тогда, в числе прочего, назначение Андрея Тарасенко новым руководителем края, лидер коммунистов Приморья Анатолий Долгачев, не сдержался и отвесил последнему небольшой реверанс. Правда, со ссылкой, на то, что все познается в сравнении. Видимо имея ввиду отношения со старорежимным своим оппонентом – Владимиром Миклушевским, не жаловавшим доселе коммунистов своим вниманием.
Давая оценку Тарасенко, Долгачев тогда заметил, что прежде всего новому губернатору ее даст общество. «Но те назначения, которые происходят, мы расцениваем, как удовлетворительные. В отличии от прошлого губернатора Миклушевского (с его уходом перекрестились даже те коммунисты, которые не верят в бога) воспринимаем их позитивно. Потому что нет неприязни, личной ненависти к тем или иным людям. На наш взгляд, сегодня администрация края оценивает прежде всего профессионализм» - заявил Долгачев, приведя в пример назначение на пост вице-губернатора Константина Межонова и Александра Костенко.
«Мы поддерживаем эти действия. Но в любом случае какой бы человек ни пришел на место Миклушевского, общество, населяющее Приморский край, будет расценивать его как спасителя. По нашему стойкому убеждению в дверь Миклушевскому рано или поздно постучит ФСБ. Если один заместитель сидит – это случайность, но если три-четыре – это уже огромный вопрос к правоохранителям. С его уходом воспринимаем любую кадровую перестановку с позитивом».
Не только с позитивом, но и с надеждой смотрит лидер приморской компартии на то, что новый врио оправдает доверие не только КПРФ, но и других партий, сумев объединить общество: «По первым шагам видно, что этот человек старается это сделать» - заключил он.
Как стало известно позже, довольно лестные высказывания о руководстве края не прошли даром – врио губернатора Тарасенко провел свою первую встречу с депутатами фракции КПРФ в Законодательном Собрании.
Но, по всей видимости, на местах наметившегося диалога партийных бонз с властью не оценили. В ходе недавно прошедшего в приморском Артеме митинга, в числе других, целью значилась досрочная отставка врио губернатора Тарасенко. Ответственными за проведения протестной акции выступили помощники депутатов приморского парламента от фракции КПРФ Максим Шинкаренко и Александр Колосков. Стоит ли расценивать их действия отражением позиции собственно депутатов Владимира Гришукова и Артема Самсонова или же подобный плюрализм мнений допустим в рядах приморского отделения КПРФ, неизвестно. К слову, ни Гришуков, ни Самсонов на митинге замечены не были. Зато на нем поприсутствовал их коллега по фракции Артавазд Оганесян, бывший также на встрече с врио Тарасенко.
Подобная самодеятельность отдельных товарищей пришлась по нраву далеко не всем. Как рассказал корреспонденту один из представителей регионального отделения – заявление среди целей митинга отставки Андрея Тарасенко, - самовольная и крайне непоследовательная выходка, входящая в противоречие с впервые за долгое время наметившимся диалогом с властью. Цель которой - попытка урегулировать ряд застоявшихся, долгое время нерешаемых проблем, волнующих прежде всего избирателей компартии.
Впрочем, непоследовательность, непостоянство и неисполнение обещаний, данных ранее, для руководства КПРФ становится уже тенденцией. Вспоминая все ту же пресс-конференцию, можно сказать о том, как коммунисты громогласно объявили о намерении бойкотировать процедуру выбора главы администрации Владивостока. «Участвовать в этом балагане мы не хотим и остальных призываем» – заявляли продолжатели дела Ленина, выступая исключительно за прямые, всенародные выборы, а также против любого назначения.
Вот только еще тогда наблюдатели отметили, что отказ от участия в балагане не помешал депутату-коммунисту Куликову войти в состав конкурсной комиссии, призванной отобрать достойных кандидатов для думского голосования, где он до последнего и заседал.
А как выяснилось позже, при избрании новым главой Владивостока Виталия Веркеенко, его кандидатура была единогласно поддержана присутствующими депутатами, в том числе и фракции КПРФ. Хотя еще недавно, ее руководитель Евгений Ляшенко в присутствии журналистов заявлял, что члены фракции либо покинут заседание, либо бойкотируют голосование вовсе. Выходит, что новоизбранный владивостокский градоначальник, одобренный «Единой Россией», покорил «непримиримых борцов с режимом» настолько, что они, отказавшись от собственных слов, были вынуждены в едином порыве поднимать за него руки при голосовании.
Вероятно, следуя заветам своего основателя, приморские коммунисты решили пойти «другим путем».
В беседе с корреспондентом "Deita.ru" член фракции КПРФ в Законодательном Собрании Андрей Ищенко пояснил, что включение пункта об отставке врио губернатора Андрея Тарасенко в резолюцию прошедшего митинга не связано с позицией фракции КПРФ, а направленно на привлечение внимания к крайне сложной ситуации, сложившейся в Артемовском городском округе.
«Там сложилась острая ситуация с изъятием земель под домами, идущими под расселение. К мэру Авдееву накопилось большое количество претензий от жителей города. Митинг был направлен на то, чтобы привлечь к этому внимание», - сообщил депутат, признав начало конструктивной работы с властью региона. “Насколько я знаю, с трибуны не произносились лозунги за отставку Тарасенко».
«Но, с одной стороны, ведь Тарасенко сейчас руководитель региона. А с другой, есть глава Артема - Авдеев, не соответствующий занимаемой позиции, выбранный предыдущим губернатором Миклушевским. Цель митинга донести: Андрей Владимирович, обратите на это внимание!», добавил Ищенко.
Комментируя голосование коммунистов по избранию главы Владивостока, Ищенко подтвердил, что, действительно, ранее КПРФ приняла решение не выдвигать своего кандидата на замещение должности главы, поскольку считает, что этот человек должен быть всенародно избран.
Вместе с тем, Виталий Веркеенко был приглашен на заседание думской фракции. И в процессе общения и знакомства произвел положительное впечатление.
"На заседании были разные мнения – поддержать кого-то или не нужно этого делать, либо же вообще не прийти на заседание Думы", - рассказывает депутат, отметив, что, помимо депутатов, в партии опираются также на решения городского комитета.
"Там есть старейшины партии и они нам предложили такой вариант – мужик нормальный, адекватный, готов работать".
Как сообщил Андрей Ищенко в процессе общения с корреспондентом "Deita.ru", будущему мэру было поставлено условие - наладить нормальные, рабочие отношения с фракцией КПРФ, представляющей 25% населения города.
"Более того, он поддержал нашу позицию о том, что глава должен избираться напрямую горожанами. Он высказался, что согласен - выборы превратились в гонку политтехнологов, борьбу бюджетов на избирательную компанию, заваливанием деньгами, продуктами, обещаниями и враньем".
В итоге, результатом состоявшегося диалога Веркеенко с коммунистами стало решение о поддержки последними его кандидатуры.
"Если мы проголосуем против - чего добъемся? Конфронтации? Она нам абсолютно сейчас не нужна. Он взял на себя определенные обязательства. Будем сейчас действовать, работать на благо города" - заключил Андрей Ищенко, назвав решение фракции авансом доверия.
28 декабря новый глава Владивостока Виталий Веркеенко вступит в должность.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мэр Веркеенко вступает в пору больших денег.
Андрей Горюнов