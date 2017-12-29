Новогодний фейерверк жители и гости Владивостока увидят 31 декабря в 22 часа, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.





Так, в воскресенье, 31 декабря, жители и гости Владивостока смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком.

Фейерверк можно будет увидеть в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Новогодний фейерверк станет ярким завершением праздничной программы, которая стартует на центральной площади в 18 часов. Здесь будут работать самые разные локальные площадки. В 20 часов начнётся концерт. Со сцены прозвучат знакомые всем новогодние вокальные композиции.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что приморцы возмущены ценами на главный новогодний символ.

Ирина Петрова