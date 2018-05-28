Во Владивостоке с начала года в рамках выездных рейдов составлен 651 протокол за торговлю без разрешительных документов, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Недобросовестные предприниматели реализовывали фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию, стеклоомывающую жидкость и другие товары.



Больше всего правонарушителей было выявлено в Первореченском районе Владивостока. Здесь к ответственности привлекли 172 недобросовестных предпринимателя. В Первомайском районе к ответственности привлекли 139 торговцев, в Советском – 118, в Ленинском – 116, во Фрунзенском – 106.

Михаил Грач



