Обновленный владивостокский цирк собирает бесконечное множество противоречивых отзывов. Как на самом деле обстоят дела в цирке, решил узнать корреспондент Deita.ru.





Первое, что неприятно поразило, — очереди, чтобы войти в здание цирка, и такие же огромные очереди, чтобы сдать одежду. В целом, проблема эта решается — в цирк можно ходить летом.





«Цены на выпечку не такие космические. Вода и сок — 50 рублей. Хлебные палочки — 150 рублей. Шарики также по 150, — сообщает официальный представитель Deita.ru. — Вполне неплохо — первое впечатление. Акробаты очень красиво выступают, клоун лично мне не очень, с лошадьми и обезьянами номер тоже хорош. А вообще, молодцы, все организовано проходит, да и в зале спокойно на перерыве. Попкорн, мороженое, булочки, напитки, шарики... Дети довольные ходят».





После завершения представления, в котором, конечно, более всего поразило выступление львов и тигров под грамотным руководством дрессировщика Виталия Смолянца, вывод был сделан однозначный. «Если резюмировать, то минус за огромные очереди, за все остальное не могу придираться, по-моему, все очень даже хорошо», — уверенно заявил корреспондент Deita.ru.





Екатерина Лапкина