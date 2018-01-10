Во Владивостоке началось восстановление путепровода в районе остановки Некрасовская, который был разрушен в результате ДТП 24 декабря, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. Завершить комплекс работ планируется к концу февраля 2018 года.

В настоящее время на объекте выставлено ограждение, ведутся земляные работы и демонтаж разрушенной опоры. Подрядчикам предстоит восстановить бетонную опору, консоли, на которые опираются лестничные марши, монолитные ступени и пешеходное ограждение. Кроме того, в ходе восстановления надземного перехода будет выполнен ряд профилактических работ на существующих конструкциях.





Денежные средства на восстановление лестничного схода выделены из городского бюджета. Однако, после определения окончательной цены ремонта, сумма частично будет взыскана с виновника ДТП.

Отметим, виновнику аварии будет предъявлена только сумма на проведение работ по восстановлению конструкций, повреждённых в результате ДТП. Ориентировочно она составит 2,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о том, что сегодня ночью во Владивостоке в результате автоаварии снесли еще один надземный пешеходный переход в районе остановки «Амурский залив».

Екатерина Лапкина