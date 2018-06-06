Ремонтные работы, которые проводятся в районе Океанского проспекта, 10 во Владивостоке, планируется завершить до 30 июня, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.



Замена теплотрассы, начавшаяся здесь 2 июня, стала причиной отключения горячего водоснабжения по следующим адресам: Океанский проспект, 8, 10б, 10/12; ул. Семеновская, 30; ул. Фокина, 22 и 27. Воду дадут так же 30 июня.

Кроме того, по окончании ремонта ожидается снижение заторов, так как ремонт осуществляется на достаточно оживленной проезжей части и движение транспорта здесь затруднено.





Отмечается, перекладка теплотрассы повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.



Таисия Масина