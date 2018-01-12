Холодная погода продержится в Приморье до воскресенья, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

До конца рабочей недели в Приморье сохранится морозная погода, но в ближайшие выходные синоптические условия в крае начнут постепенно меняться.

В субботу, 13 января, и в ночь на воскресенье, 14 января, погоду в Приморье будет определять антициклон. В ночное время при отсутствии облаков воздух будет интенсивно выхолаживаться, морозы усилятся, и столбики термометров опустятся до 20–27 градусов ниже нуля, в горных районах воздух выхолодится до минус 36, на побережье до 13–19 градусов мороза. Днём в субботу столбики термометров поднимутся до минус 7–18 градусов.

Днём в воскресенье антициклон сместится в Японское море, атмосферное давление над краем начнёт падать, потоки сменятся на южные, в крае потеплеет, и максимальные температуры повысятся на 5–12 градусов по сравнению с предыдущим днём.

В конце дня к Приморью подойдут фронтальные разделы циклона, смещающегося над северо-восточными провинциями Китая. На западе местами начнётся небольшой снег и в ночь на понедельник распространится на большую территорию края.

Во Владивостоке в субботу, 13 января, ожидается ясная и морозная погода, ночью минус 17–19 градусов, днём до 13 градусов мороза. В воскресенье температурный фон повысится на 2–5 градусов. В ночь на понедельник в краевом центре возможен небольшой снег.

Влада Золотова