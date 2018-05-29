70 процентов российских семей с детьми находятся за чертой прожиточного минимума, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

По его словам, семьям с детьми необходимо оказывать максимальную поддержку, поскольку после рождения ребенка семья теряет уровень дохода. Так, семьи с детьми составляют основную когорту тех, которые в стране находится за чертой прожиточного минимума. «Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70 процентов – это семьи, которые имеют детей», – заявил Топилин.

Напомним, в России действует пакет демографических мер. Это пособия на первого и второго ребенка, родившихся не ранее 1 января 2018 года в семьях с невысокими доходами, продление программы материнского капитала, льготная ипотека для семей с детьми, строительство яслей и детских поликлиник.

Екатерина Лапкина