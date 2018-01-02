Российские эксперты заявили, что трансгендеры подорвут боеспособность ВС США, если Пентагон допустит их к службе, сообщает «Deita.ru».

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отмечает, что такие люди "вынуждены до конца жизни принимать массу гормонов, чтобы подавлять естественную генетическую предрасположенность организма. В результате у них появляются серьезные проблемы с психикой, что не позволяет им стать полноценными солдатами и офицерами".

Принимать в армию американцев, сменивших пол, начнут с 1 января 2018 года. Об этом стало известно 31 декабря согласно постановлению суда.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что трансгендер возглавила батальон из 750 человек.



Таисия Масина