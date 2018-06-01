"Роснефти" сделано предупреждение за нарушение антимонопольного законодательства, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ФАС.

Специалисты пришли к выводу, что именно действия нефтяной компании спровоцировали резкий скачок цен на топливо на российском рынке.

Как рассказали представители надзорного ведомства, основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на "Роснефть". Кроме того, по некоторым договорам, заключенным на биржевых торгах, оказались увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов. Это привело к задержке поставки моторного топлива конечным потребителям.

Нарушения "Роснефти" предписано устранить до июня.

Таисия Масина