Эксперты прогнозируют рост стоимости бензина и дизельного топлива на три рубля за предстоящий 2018 год, сообщает Deita.ru.

С 1 января на 50 копеек повышены акцизы на моторное масло. С 1 июля они вырастут на столько же. Таким образом, цена бензина в любом случае повысится на один рубль. Плюс ежегодная инфляция, которая в среднем составляет 4 процента годовых. 4 процента от 40 рублей, а именно столько стоит сейчас бензин, — 1,6 рубля. Вот и получается, что минимальное увеличение стоимости бензина составит, как минимум, 2,6 рубля.

Отметим, по мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, к 50 рублям за литр они вряд ли приблизятся. Экономических предпосылок к этому нет.

Екатерина Лапкина