Переноса начала учебного года во Владивостоке не будет, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Во Владивостоке подвели итоги школьного референдума, который прошел 18 марта. В краевом центре в нем приняли участие 40 949 человек. Горожанам предлагалось ответить на два вопроса: поддерживают ли они инициативу перенести начало учебного года в школах города на 15 сентября и стоит ли заменить бумажные учебники электронными. В обоих случаях владивостокцы в большинстве своем проголосовали отрицательно.

На вопрос о переносе начала учебного года на 15 сентября «за» ответили 44,6 % опрошенных. За замену бумажных учебников электронными проголосовали лишь 19,8 % граждан.

«Считаем, что референдум прошел успешно, — говорит начальник отдела дополнительного образования городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Сухоленцева. — И не потому, что кто-то из нас был за то или иное решение. А потому, что мы смогли охватить большую аудиторию родителей школьников и результаты голосования можем назвать объективными. Теперь мы знаем, что думают о начале учебного года и электронных учебниках мамы и папы на самом деле, и уже на основе полученных данных будем строить нашу дальнейшую работу».

Екатерина Лапкина