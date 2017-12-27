Сильные морозы, которые пришли во Владивосток в последнюю предновогоднюю неделю после непродолжительного потепления, испытывают горожан на прочность, сообщает «Deita.ru».







Во вторник, 26 декабря, на остановке общественного транспорта «Театр оперы и балета» было многолюдно - горожане безуспешно пытались дождаться нужного автобуса. По словам очевидцев, практически в самый час пик, с 18 часов 45 минут люди мерзли на морозе.





«За полчаса прошло всего два «микрика» - 15к и еще один, номер не запомнила, - рассказала собеседница агентства, - свой 77-ой ждала почти 30 минут на морозе – очень холодно и темно».





Как пояснили «Deita.ru» в городском управлении транспорта, все автобусы работают по графику, который устанавливает компания-перевозчик. Это прописано в договоре и должно соблюдаться. Что касается конкретного случая в виде получасовой «дырки» в движении городского общественного транспорта, то это объяснили автомобильными пробками.





«Ранее движение было затруднено в сторону острова Русского из центра города, соответственно, и в обратную сторону автобусы вернулись с опозданием из-за заторов на дороге», - отметили в ведомстве.





Специалисты также уточнили, что график движения рассчитывается для каждого конкретного автобусного маршрута, исходя из загруженности, общего числа пассажиров, протяжённости и так далее.

Инна Эстрина



