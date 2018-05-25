Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что налоговая система останется стабильной в ближайшие 6 лет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

"У нас еще идет дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам, значит, тех реформ, которые мы должны провести, в том числе, по вопросам налогов", - сказал он.

Силуанов отметил, что основная цель этой настройки будет в создании стабильных условий. Отмечается, что он не исключил снижения налогов, которые негативно влияют на бизнес.

Ирина Петрова