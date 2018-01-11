Общий объем суверенных резервов России на начало 2018 года составил триллионы рублей, сообщает Deita.ru со ссылкой на заявления главы минфина Антона Силуанова.

Точная сумма - достичь такой суммы удалось благодаря бюджетному правилу, по которому в резервы правительства направлялись нефтегазовые доходы сверх цены в 40 долларов за баррель. Это позволило сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 миллиарда рублей.

Россия прогнозировала потратить 1707 миллиарда бюджетных рублей из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России, однако удалось сократить эти траты до 930 миллиардов.

Михаил Грач