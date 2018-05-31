В этом году для отдыха и купания будут открыты почти 80 пляжей, сообщает DEITA.RU.

Об этом стало известно в ходе заседания Администрации Приморского края, которое провел врио губернатора Андрей Тарасенко.

Как доложил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, подготовка к туристскому сезону уже начата.

«В настоящий момент муниципальные образования подали 70 заявок на освидетельствование пляжных территорий. Всего же, по полученным от муниципалитетов данным, освидетельствование пройдут более 80 пляжей», – сказал глава ведомства.

Отмечается, что наиболее востребованными традиционно станут места отдыха во Владивостоке, Находке, Хасанском и Партизанском районах.

Проверят пляжи специалисты к открытию купального сезона.

Ирина Петрова