Стало известно, сколько пляжей подготовили для приморцев
В этом году для отдыха и купания будут открыты почти 80 пляжей, сообщает DEITA.RU.
Об этом стало известно в ходе заседания Администрации Приморского края, которое провел врио губернатора Андрей Тарасенко.
Как доложил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, подготовка к туристскому сезону уже начата.
«В настоящий момент муниципальные образования подали 70 заявок на освидетельствование пляжных территорий. Всего же, по полученным от муниципалитетов данным, освидетельствование пройдут более 80 пляжей», – сказал глава ведомства.
Отмечается, что наиболее востребованными традиционно станут места отдыха во Владивостоке, Находке, Хасанском и Партизанском районах.
Проверят пляжи специалисты к открытию купального сезона.
Ирина Петрова