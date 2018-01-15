Агентство "Автостат" озвучило предварительные данные о том, какова выручка от продажи новых легковых автомобилей в России по итогам прошлого года, сообщает DEITA.RU.

По данным агентства, она составила около двух триллионов рублей, что на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Как отмечают эксперты аналитического агентства, помимо самого роста рынка в 2017 году (более чем на десять процентов), свое влияние на увеличение выручки оказало и повышение цен.

Так, за год цены на новые машины, согласно нашим данным, в среднем выросли на пять процентов.



Виктор Бруевич