Полностью очистить бухту Золотой Рог от сточных вод планируется в 2019 году, сообщили DEITA.RU в АПК.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, в настоящее время уже около 85% хозяйственно-бытовых сточных вод Владивостока поступает на современные очистные сооружения, в том числе по бухте Золотой Рог – 75%.

«На это мероприятие из краевого бюджета направлено за два последних года более 350 миллионов рублей. Полностью завершить работу планируется в 2019 году», – проинформировали специалисты.

Михаил Грач