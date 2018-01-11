Семьи, родившие в 2018 году первого малыша, уже могут оформить новую меру социальной поддержки. Размер демографического пособия составляет величину прожиточного минимума для детей за II квартал года предыдущего года, в Приморье это 13553 рублей, сообщили Deita.ru в АПК.





Право на выплату предоставляется гражданам Российской Федерации. Доход на одного члена семьи из расчета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина не должен превышать 19 786 рублей в месяц.





Как информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края, заявление о назначении выплаты может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка.





Сотрудники департамента акцентируют внимание родителей на том, что если заявление родителями подано до исполнения малышу шести месяцев, то выплата пойдет со дня рождения ребенка. В остальных случаях она назначается со дня обращения к специалистам.





Для оформления выплаты необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя, свидетельство о рождении ребенка, о регистрации брака или о его расторжении, сведения о доходах каждого за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя, а также согласия на обработку данных лиц, не являющихся заявителями.





«В отдельных случаях свидетельства о рождении малыша, о регистрации или расторжении брака могут быть запрошены у органов ЗАГС сотрудниками территориальных отделов в порядке межведомственного информационного взаимодействия», – уточняют специалисты.





Напомним, с инициативой дополнительной поддержки российских семей с детьми, мотивации молодых родителей к рождению первенца Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в ноябре на заключительном заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.





Директор краевого департамента Лилия Лаврентьева считает, что эта инициатива главы государства дает возможность дополнительной поддержки для многих приморских семей, ожидающих появления первенца.





«Для того, чтобы получать новую выплату, семья из трех человек – мама, папа и малыш, должна иметь доход не более 59 тысяч рублей в месяц, не каждая молодая семья, студенческая, к примеру, может похвастаться таким доходом», – комментирует глава ведомства.





Михаил Грач