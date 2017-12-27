Уголовное дело в отношении водителя-наркомана междугороднего автобуса направлено в суд в Хабаровском крае, об этом Deita.ru сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По версии следствия, обвиняемый 8 ноября 2017 года около 6 часов 30 минут, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял междугородним автобусом, следующим по маршруту «Подгорное — Богородское — Хабаровск». В районе 131 километра федеральной дороги «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре» на территории Нанайского района он не справился с управлением, выехал сначала на встречную полосу, а затем в кювет, где врезался в деревья.

В результате автоаварии пожилой пассажирке причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемый заявил, что был слишком утомлен из-за длительно пребывания за рулем. При этом факт обнаружения у него в крови следов наркотиков комментировать отказался.

Прокуратура уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека» направила в суд для рассмотрения по существу. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Екатерина Лапкина