Сегодня около 22 часов во Владивостоке ожидается снег, об этом DEITA.RU сообщили синоптики. По предварительному прогнозу, слабый.

Температура воздуха в краевой столице днем прогреется до минус 4–6 градусов. Вечером ненамного похолодает, однако ниже 9 градусов мороза воздух во Владивостоке не выхолодится. Ветер умеренный, юго-западный 6–11 метров в секунду, вечером усилится до 14 метров в секунду.

На территории Приморского края небольшой снег ожидается днем. Рано утром в горных районах холодно, до минус 33 градусов мороза. На большей части края теплее — 18–23 градуса, в южных районах и на побережье еще теплее — 10–15 градусов ниже нуля. Ветер северный, умеренный.

Днем воздух прогреется до минус 1–6 градусов, в северных и горных районах до 9–14 градусов. Начнется снег.

Екатерина Лапкина