Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки одобрил проект стандарта для начальной школы, сообщает DEITA.RU.

Стандарт для средней школы Совет отправил на доработку. К 28 марта все предложения по доработке должны быть представлены в Минобрнауки.

В этих стандартах для школы четко прописаны предметные результаты по годам обучения.

Например, ученик в 5-м классе должен знать, как пишется "не" с прилагательными; изучить басни Крылова "Ворона и Лисица", "Волк и Ягненок", "Листы и корни" и другие; прочитать "Муму", иметь представление о Древнем Востоке, Древней Греции и Древнем Риме.

В 6-м классе нужно знать правописание местоимений с "не" и "ни" употребление числительных в научной речи, прочитать "Тараса Бульбу", "Дубровского"… И так по всем школьным дисциплинам, включая технологию, музыку, физкультуру.

Стандарты по математике разделены на два уровня - базовый и углубленный - и прописаны все требования по классам в зависимости от этого.

Напомним, проект стандартов появился в июле 2017 года, к его обсуждению проявили интерес более 30 тысяч человек, 7 тысяч сформулировали свои предложения. В обсуждении приняли участие школьники - победители регионального этапа Всероссийской олимпиады и лауреаты конкурса "Учитель года".

Предполагается, что единый подход к содержанию даст гарантии доступности образования всем детям независимо от школы и региона.

Виктор Бруевич