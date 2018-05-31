Об итогах своей двухлетней деятельности на посту главы Пожарского района, о том, как улучшилось социально-экономическое положение территории за этот период, о новых формах взаимодействия власти и населения и задачах на будущее рассказал в студии радио «Медиаметрикс. Владивосток» Станислав Филатов, глава Пожарского района — самой отдаленной от краевого цента территории, сообщает DEITA.RU.

«Пожарский район один из самых больших по площади и самых протяженных в Приморье. На его территории находятся: крупнейшая электростанция Дальнего Востока — Приморская ГРЭС, Лучегорский угольный разрез, обладающий богатейшими залежами бурого угля, Лермонтовский ГОК и обогатительная фабрика, выпускающие вольфрамовый концентрат, один из крупнейших национальных парков России — нацпарк «Бикин», источник минеральной воды «Ласточка». Эти градообразующие предприятия формируют налоговый потенциал территории, дают людям рабочие места и формируют культуру жизни населения. Вот, например, известный на все Приморье Лермонтовский ГОК в Светлогорье – сейчас ситуация там стабилизируется. При помощи краевых властей стал возможен запуск его мощностей», – рассказывает Станислав Филатов.

Могли бы привести примеры удачного взаимодействия районных и краевых властей?

Я считаю, что результата можно достичь в диалоге и при конструктивном взаимодействии. Как положительный пример, нам удалось достроить многофункциональные спортивные площадки в двух самых отдаленных поселениях района – в Краснояровском и Светлогорском. Вообще, развитие массового спорта я ставлю в числе приоритетных задач, чтобы вовлечь наших детей в здоровый образ жизни. В селах мы собираемся поднимать футбол и хоккей, так сказать поддержать краевой тренд. Для этого у нас есть отличный тренерский потенциал, который мы всячески поддерживаем.

За два года на посту главы территории какие изменения произошли в социально-экономическом положении района?

Я как должностное лицо могу проанализировать свою работу, а оценку мне будут ставить жители. Но скажу, что за этот период нам удалось сократить долговую нагрузку на районный бюджет в два раза, со ста миллионов снизили до пятидесяти. И у нас есть план по ее дальнейшему уменьшению, чтобы имеющиеся ресурсы направлять на благо жителей.

Хоть у нас и остались проблемы в дорожной сфере, но мы успешно решаем вопрос содержания муниципальных дорог – ввели практику через торги выбирать подрядчиков на ремонт и содержание дорог, в результате, экономия и конкуренция сказываются положительно.

Мы поставили на бесхозяйный учет дорогу Верхний Перевал – Красный Яр, и в конце 2018 года примем ее в муниципальную собственность и, соответственно, будем ее ремонтировать и содержать.

Развитие территории неразрывно связано с привлечением инвестиций, какие шаги делает власть в этом направлении?

В Приморье девять моногородов, из них два – в нашем районе, это Лучегорск и Светлогорье. Мы плотно работаем с инвестиционным агентством с целью диверсификации экономики. В конце 2017 года две команды в составе представителей Лучегоска, Светлогорья и краевой власти прошли обучение в Сколково, где выработали несколько проектов, которые будут внедрены в наших монопоселках. Например, в Лучегорске заработает «Экомет» — завод по переработке золошлаковых отходов с целью получения металлосодержащего продукта магнетита, а также будет возведена акваферма на базе ресурсов Приморской ГРЭС. Есть проекты по строительству теплицы и завода готового домостроения. В Светлогорье готов проект по глубокой переработке древесины, в результате чего, в поселении появится более 350 рабочих мест.

Вообще, сейчас мы разрабатываем важнейший документ – Стратегию социально-экономического развития Пожарского района до 2025. В ней будут аккумулированы все наши проекты и определены точки роста. Таких точек роста мы видим несколько – туризм, так как район уникален по своей природе и географии, сельское хозяйство, в частности животноводство, глубокая переработка леса, так как район богат ресурсами, которые пока вывозятся с территории. Мы же хотим, чтобы переработка велась здесь, что создаст рабочие места и улучшит экономику территории. Также у нас имеется месторождение глины – есть планы по строительству кирпичного завода.

Одной из точек роста вы обозначили туризм, чем может быть привлекателен Пожарский район для туристов?

Сейчас мы формируем систему развития туристической отрасли в Пожарском районе. У нас много уникальных мест. В 2015 году по поручению Президента создан национальный парк «Бикин» - одна из самых больших в России особо охраняемых природных территорий. Мы работаем во взаимодействии с нацпарком и созданным там визит-центром. Кроме этого в районе действуют два музея – один краеведческий в Лучегорске, другой – музей природы в селе Верхний Перевал, основу которого заложил наш земляк Б.К. Шибнев, известный эколог и ученый. Также есть ряд памятников природы, к которым мы поставим навигационные знаки, чтобы люди знали, как до них доехать.

На территории Красного Яра функционирует музей коренных малочисленных народов, на базе которого мы планируем создать этнокультурный центр. Возможность знакомится с культурой и традициями нанайцев и удэгейцев привлечет на территорию еще больше туристов.

Как власть помогает коренным малочисленным народам, как способствует их развитию?

Мы гордимся, что у нас на территории проживают коренные малочисленные народы. Наша цель – развитие села Красный Яр - неразрывно связана с задачей сохранения их традиционного образа жизни. В 2016 году мы создали Совет коренных малочисленных народов для совместного решения проблемных вопросов, и часть из них уже решена. На Совете говорилось о необходимости выделения места для этнокультурного музея в Лучегорске – мы приняли решение о предоставлении помещения, и после завершения ремонта в районном центре появится такой музей. Кроме этого Совет помогает малым народностям участвовать в различных федеральных и краевых программах по поддержке коренных малочисленных народов.

Как район участвует в программе «Формирование комфортной городской среды»? Что реализовано и что планируется сделать?

В 2017 году два наших поселения получили около 40 миллионов рублей, на которые в Светлогорье обустроили спортивную площадку и три придомовые территории с возведением детских игровых комплексов, а в Лучегорске появился Сквер культуры и благоустроено семь дворов.

В 2018 году в этой программе участвуют пять наших поселений – Губерово, Пожарское, Верхний Перевал, Светлогорье и Лучегорск. Жители приняли активное участие в обсуждении предложенных к реализации проектов. В частности, в Лучегорске по итогам рейтингового голосования в этом году появится универсальная спортивная площадка», – отметил глава района.

Кроме этого, в рамках обеспечения комфортного проживания граждан ведется работа по переселению людей из аварийного и ветхого жилья. По результатам обследования специально созданной комиссии старые дома признаются непригодными к проживанию и за счет районного бюджета приобретаются благоустроенные квартиры для переселения. Так уже в ближайшее время в Губеровском сельском поселении планируется переселить граждан из аварийного многоквартирного дома за счет муниципальных средств.

Извечный вопрос: где взять деньги на все потребности района и его граждан?

Мы активизировали работу межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике, ее эффективность сейчас составляет более 98%, плотнее работаем с бизнес сообществом, а главное, определяем приоритетные направления, которые необходимо финансировать в первую очередь.

Какие задачи вы, как власть, ставите перед собой на ближайшее время?

Во-первых, завершить формирование Стратегии социально-экономического развития Пожарского района, где будут обозначены точки роста, и реализовать на практике имеющиеся проекты. Также необходимо еще более плотно наладить диалог с обществом, считаю крайне важным власти уметь слышать и слушать граждан. Сейчас мы работаем над созданием ТОСов и Института сельских старост – это одни из самых эффективных форм участия населения в местном самоуправлении.

Также следует отметить, что Пожарский район готовится к памятным мероприятиям – 50-летию событий на острове Даманский, которые будут проходить в марте 2019 года на территории Пожарского района и Дальнереченского городского округа. Ведется работа по капитальному ремонту объектов на заставах имени Героев Советского Союза Д.В. Леонова и И.И. Стрельникова. По нашим оценкам, участие в мероприятиях примет более тысячи человек, делегации приедут из разных уголков России.

И, конечно, мы уже начинаем подготовку к 80-летию Пожарского района, юбилей которого жители будут отмечать 14 сентября 2019 года. Уже летом начнем формировать масштабную праздничную программу, потому что Пожарский район имеет богатую историю, и я уверен, что впереди у территории отличные перспективы.

Андрей Горюнов