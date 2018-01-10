Начался приём работ на фотоконкурс «Посмотри на Владивосток», сообщает «DEITA.RU».

Уже шестой год профессиональные фотографы и начинающие фотолюбители пишут историю приморской столицы. Да, в конкурсе может принятии участие любой житель и гость города. Для того, чтобы стать его участником, надо соблюсти два условия – кадр должен быть снят во Владивостоке и в год предшествующий началу приёма работ. Сейчас принимаются фотокадры, сделанные в 2017 году.

По результатам конкурса будет издан фотоальбом, в который войдут все работы, отобранные жюри. На день города пройдет торжественное награждение, где каждый автор, прошедший конкурсный отбор, получит в подарок альбом «Посмотри на Владивосток», в котором будет и его авторская фотография. А также объявят победителей в каждой из номинаций, им вручат ещё и особые призы проекта.

Следующий этап — открытие выставки. Выставка, как и издание альбома, — подарок городу ко дню рождения, ведь совместными силами участников проекта пишется его фотоистория. Уже издано пять альбомов, листая которые можно увидеть, как меняется городская среда, посмотреть на маленькие истории и большие события, случившиеся здесь. Все альбомы, первый из которых вышел в 2012 году, хранятся в музее имени В.К. Арсеньева и в Приморской государственной картинной галерее как историческое свидетельствование жизни Владивостока.





Есть одна особенность — в альбом входит количество фотографий, равных количеству лет жизни столицы Приморского края. И если в прошлом году городу у моря исполнилось 157 лет, то и фотографий, которые можно увидеть в альбоме, — 157. В 2018 году Владивостоку исполняется 158 лет, и ровно столько фотомоментов войдет в новое издание.

Некоторые фотолюбители опасаются принимать участие в конкурсе, считая, что не смогут состязаться с более опытными фотографами. Но практика показала, что фортуна не всегда смотрит на опыт. И начинающие фотомастера, впервые дерзнувшие выслать на суд жюри свои кадры, становились не просто номинантами, они брали призы как лучшие в номинации. За время существования проекта такое случалось уже не один раз. Так что не стоит опасаться, надо действовать! Возможно, именно ваш взгляд окажется ценным для истории.

В этом году принимаются работы, сделанные в 2017 году, во Владивостоке, в следующих номинациях:



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И еще о фото альбомах «Посмотри на Владивосток» как материализованном результате конкурса. Все пять вышедших альбомов имеют разные цвета обложек. Это фишка организаторов — сделать семилетний цветовой цикл. Раскрасить проект в согласии со спектром радуги. Один год – один цвет. В коллекциях многих уже хранятся оранжевые, жёлтые, зелёные, голубые и синие альбомы. Этот год будет предпоследним в цикле. С 2020 года начнется новый цветовой круг в истории общегородского проекта.

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте проекта «Посмотри на Владивосток». Там же можно посмотреть архивы работ, ставших номинантами в прошлые годы, ознакомиться с фотографиями, которые уже поступили на конкурс и выслать свои городские фотозарисовки.

Прием фотографий стартовал в первые секунды нового года, 1 января, и завершится ровно в полночь 1 апреля 2018 года.

Ирина Павленко