Глава Владивостока Виталий Веркеенко в эксклюзивном интервью DEITA.RU рассказал, как бороться с точечной застройкой, чего он точно не допустит в облике города, а также чем отличие бизнесмена от предпринимателя.

Ситуаций, когда назначение земель во Владивостоке меняется под застройку небоскребов, искажающих привычный облик города, быть не должно, убежден Веркеенко. Для этих целей не должны использоваться ресурсы города. и уж тем более - применяться коррупционные методы.

«В городе отсутствует главный архитектор, вы можете себе представить? Соответственно, кто за этим будет следить? Сейчас я эту ситуацию хочу взять под серьезный контроль. Принят новый генплан, на днях будут приняты новые правила землепользования и застройки. Согласно им все строительство в городе Владивостоке будет подчинено требованию запрета на строительство в центре города домов выше шести этажей. На каждую стройку будет необходимо оформлять проект планировки территории, который должен предусматривать наличие транспортных путей, тротуаров, дорог, автобусных остановок. Если это жилье, то наличие детских садов, школ, инженерной инфраструктуры. Безусловно, город нужно сохранить, поэтому никаких стеклянных баклажанов в центре не появится» - пообещал в эфире радио Медиаметрикс. Владивосток Виталий Веркеенко.

А как же быть с теми, кто успел отхватить себе чудесным образом лакомые кусочки земли, поменяв землепользование еще до прихода Виталия Веркеенко?

По словам мэра, ему очень больно от подобного положения вещей:

«Знаете, я разделяю бизнесменов и предпринимателей. Вроде бы одно и тоже, но для меня нет. Те, кто пробуют что-то выхватить, урвать, обмануть, воткнуть и продать какое-то здание в центре города - это бизнесмены, которые в меньшей степени думают о жителях города. Предприниматели же, в моем понимании - те люди, которые предпринимают усилия, реализуют проекты, нужные Владивостоку, улучшающие жизнь жителей. И умудряются сделать это еще и рентабельным, для того, чтобы прибыль реинвестировать в дальнейшее развитие города».

Примером такого отношения мэр назвал группу компаний ДНС, которая, по его утверждению, «зарабатывают деньги на магазинах, не стоящих на месте скверов, а реализуют зарабатываемые деньги на развитие значимых проектов, таких как Центр робототехники для детей, проект Run DNS RUN и «Энергия участия». Также к числу проектов с большой социальной значимостью глава отнес и собственное детище: «Приморское кольцо». «Может и не совсем скромно, но это будет иллюстрацией того, в каком бы направлении я хотел, чтобы двигались предприниматели».

Возвращаясь к теме точечной застройки, глава Владивостока заявил, что он категорически против подобного подхода в городском строительстве. При этом он отметил, что уважает инвестиции предпринимателей и готов их максимально поддерживать: «В предпринимательской терминологии, я вижу сегодня во Владивостоке «голубой океан», когда есть возможность для множества предпринимательских проектов, так нужных городу. Тем не менее, многие думают только о том, в какой сквер воткнуть здание и продать его. Никто думать не хочет сегодня».

Андрей Горюнов