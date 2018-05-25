Незабываемые впечатления подарил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» 250 выпускникам, сообщает DEITA.RU.

Это возможно только на Сахалине – вышел из школы, пять минут и ты – в горах. Наслаждайся великолепными видами родного города, Южно-Сахалинска, дыши свежим воздухом и , вообще, отдыхай и «заряжайся» положительной энергией, контрой просто «пропитан» этот замечательный горнолыжный курорт. Напомним, СТК «Горный воздух» - единственный российский горнолыжный курорт, который включен в Альянс Азиатско-Тихоокеанских курортов. По словам выпускников, это был самый лучший последний звонок: наперебой ребята делились своими впечатлениями, а селфи на фоне великолепных видов, который открывались с высот горнолыжного курорта, станут памятью «на всю жизнь».

«В этом году нам повезло с погодой – сегодня такой замечательный, теплой день! - дедилсь впечатлениями выпускники, - фотографировались всем классом, гуляли…. Прекрасно провели время на средней площадке «Горного воздуха».

Организаторы приготовили еще приятный сюрприз для выпускников, которые пришли в школьной форме.





«Для выпускников школ на средней станции СТК «Горный воздух» разместилась тематическая фотозона, - рассказала начальник отдела продаж СТК «Горный воздух» Юлия Иваницкая, - и все, кто приходил в школьной форме, бесплатно поднимались на канатной дороге».

СТК «Горный воздух» - настоящая «жемчужина» Сахалина, с каждым годом становится все привлекательнее не только для любителей горных лыж и сноуборда из ДФО, профессиональных спортсменов, но и туристов. Столько интересного и увлекательного организуют для туристов и гостей.

В этом зимнем сезоне СТК бьет рекорды по посещаемости - 64 тысячи человек. А буквально на днях стало известно, что комплекс получил премию «Лидеры спортивной индустрии» в номинации «Лучший горнолыжный курорт России». Голоса за него отдали члены экспертного жюри.

Причем курорт продолжает свою работу и в весенне-летний период, традиционно, дарит незабываемые впечатления всем. И кто хоть раз поднялся на эти вершины, никогда не забудет радостное ощущение свободы и «полета», которые можно испытывать бесконечно. И всего через несколько дней, 27 мая, на СТК «Горный воздух» состоится открытие летнего сезона.

Инна Эстрина