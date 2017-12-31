Владивостокский цирк объявил акцию по продаже билетов по 500 рублей на дорогие места с 3 по 8 января, сообщает корреспондент Deita.ru.

Бюджетные билеты можно приобрести только на официальном сайте на представления, которые начинаются в 19 часов.

Напомним, цены на билеты в цирк варьируются от 500 до 2000 рублей. Многие считают такую стоимость непомерно высокой. Поход в цирк для семьи из трех-четырех человек становится непозволительным. При этом администрация Приморского края на цену билета не влияет, потому что программы цирка — часть общей программы Росгосцирка.

Также на стоимость билетов не может не влиять дорогостоящая реконструкция, которой подверглось здание Владивостокского цирка.

Екатерина Лапкина