Стоимость препарата «Нексиум» завышена более чем в 10 раз. Такое заявление сделали специалисты Федеральной антимонопольной службы, сообщает Deita.ru.

К такому выводу ФАС пришла после того, как сравнила цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в разных странах. Так, в 13 других странах препарат «Нексиум» стоит во много раз дешевле. К примеру, в Хорватии его средняя цена — 180 рублей. В России же он продается от 1300 рублей и выше.

Отметим, что основная причина того, что на данный препарат была завышена стоимость, заключается в том, что швейцарская компания «АстраЗенека Фармасьютикалз» при регистрации предельных отпускных цен на «Нексиум» представила недостоверные сведения.

Екатерина Лапкина