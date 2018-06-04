Необычный светофор привлек внимание прохожих в городе Уссурийск, сообщает DEITA.RU.

На лице Некрасова устройство одновременно показало и красный, и зеленый свет.





Подписчики личного блога Марка Чернослива сразу же принялись шутить: "Стой там иди сюда", "У него "эти дни" начались", "Устал светофор". А кто-то заметил, что такое "настроение" у светофора уже не первый день: "Вчера он пешеходный на зелёный не переключал. Для машин загорался зелёный, а человечек продолжал красным светиться".

Таисия Масина