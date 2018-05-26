Жизни и здоровью жителей города Артем в приморье угрожает покосившийся столб ЛЭП, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал один из местных общественных деятелей, уже несколько дней жители домов 1 и 3 по улице 2я Пугачева вынуждены обходить стороной накренившийся столб, а повисшие оголенные провода создают угрозу поражения электрическим током.

Он отметил, что "люди просто не знают к кому обращаться в таком случае, а если и знают, то во многих случаях представители аварийных служб неохотно реагируют на обращения граждан".

По данным artemportal участок принадлежит артемовским электросетям, в настоящее время ведётся работа по устранению проблемы.

Таисия Масина