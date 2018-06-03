В Великобритании обнаружили шоколадные плитки времен Первой мировой войны, которые были изготовлены 103 года назад. Шоколад планируют продать на аукционе, сообщает DEITA.RU.



Жестяная коробка с девятью плитками лакомства принадлежала герою боевых действий Ричарду Буллимору, который скончался в 1967 году.

По информации телеканала Sky News, такие коробки дарили британским солдатам, которые служили во Франции в первое Рождество войны. Подарок был произведен в Мэнсфилде, (Ноттингемшир).

Эксперт Пол Купер расскзаал телеканалу, что обнаружить подобную коробку весьма сложно, а с шоколадом - практически нереально.

Сообщается, что Буллимор не любил сладкое и не курил, поэтому содержимое подарков осталось практически нетронутым: из десяти плиток он съел лишь одну. Также были найдены сигареты и медали тех времен.

Ирина Петрова