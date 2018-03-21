Семья из Владивостока со средним годовым доходом по региону сможет накопить на квартиру в приморской столице за 3,5 года, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли аналитики компании ЦИАН во время исследования средних цен на жильё и среднемесячную заработную плату по крупным городам России.

Как отметили специалисты, больше всего времени потребуется потенциальным покупателям, которые хотят обзавестись собственной жилой недвижимостью в новостройках крупных городов Крымского полуострова — Севастополе (5,3 лет) и Симферополе (4,1 год). В рейтинге стоимости квадратного метра на первичном рынке России они входят в десятку лидеров, а среднемесячная заработная плата у них на 20-30 процентов ниже, чем по России в целом. На вторичном рынке индекс доступности ещё больше – 6,6 и 5,1 год соответственно.

Тройку лидеров закрывает Владивосток — 3,5 года. При этом на квартиру на вторичном рынке придется копить и того больше — 4,3 года.

Екатерина Лапкина