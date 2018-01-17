Волонтеры просят помочь в поисках мужчины, который исчез в Приморском крае, об этом «Deita.ru» сообщили в Примпоиске.

Понуровский Николай, 1959 года рождения пропал 13 ноября 2017 года из сторожевого вагончика расположенного в 40 квартале Смольнинского участкового лесничества Анучинского района Приморского края и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Приметы пропавшего: на вид 55-60 лет, рост около 174-176 см, худощавого телосложения, сутулый, волосы прямые темно-русые с проседью, имеет усы.



Был одет: фуражка камуфлированная, куртка теплая черная, брюки черные, свитер серый с белыми полосками впереди, сапоги черные ( дутыши).

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Николая, просят позвонить по телефонам: 8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция, а также волонтерам по телефонам 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцев просят помочь в поисках молодого мужчины.

Таисия Масина