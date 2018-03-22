22 Март 2018, 16:45
Страх опозориться на работе вынудил приморцев исправиться
Источник изображения: «Deita.ru»
Приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу, сообщили DEITA.RU в ФССП Приморья.
В ходе проверки имущественного положения судебный пристав-исполнитель установил официальное место работы должников.
После того, как супруги узнали, что исполнительные документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где они работают, для производства удержания из заработной платы, поспешили выплатить имеющуюся задолженность в полном объеме.
Михаил Грач