Приморская семья выплатила 147-тысячный долг за тепло, чтобы избежать направления исполнительных документов на работу, сообщили DEITA.RU в ФССП Приморья.

В ходе проверки имущественного положения судебный пристав-исполнитель установил официальное место работы должников.

После того, как супруги узнали, что исполнительные документы будут направлены в бухгалтерию предприятия, где они работают, для производства удержания из заработной платы, поспешили выплатить имеющуюся задолженность в полном объеме.

Михаил Грач