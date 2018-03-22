22 Март 2018, 15:30
Странная семья таинственно исчезла на Дальнем Востоке
В Ульчском районе на севере Хабаровского края пропала целая семья, сообщили DEITA.RU в УМВД региона.
Трое взрослых и четверо детей, младшему из которых год, пропали ещё в начале марта. В последний раз главу семьи видели 5 марта в городе Комсомольск-на - Амуре. Отмечается, что семью в поселке считали нелюдимой.
"Они со странностями были. Пожилой мужчина с ними жил, которого они на попечение взяли неофициально. Старший ребенок в школу всего месяц отходил и бросил. Их в селе недолюбливали не без причины, конечно", - отмечает глава муниципального образования Валентина Пищук
В настоящее время проверены приюты, больницы и вокзалы города Комсомольск-на-Амуре. Результатов нет.
Михаил Грач