Жители Владивостока пожаловались на "странную" женщину, сообщает DEITA.RU.

В популярном паблике разгорелась целая дискуссия по этом поводу. Как говорят очевидцы, на улице Толстого, живет "странная" женщина, которая развела настоящую свалку в своем частном доме.

По их словам, у женщины "проблемы с головой".

"Горы мусора , собаки и кошки не дают покоя местным жителям . Каким образом с ней бороться?", - недоумевают они.

"Пойдите и помогите человеку, разгребите завалы, наведите порядок, может продуктами помочь надо", - советуют некоторые.



Однако много и тех, кто настроен крайне агрессивно в отношении таких "странных" жителей города.

Отметим, на фото, опубликованных очевидцами, ситуация с состоянием дома действительно выглядит удручающе.





Однако подтвержденной информации о том, кто именно проживает на данном участке, на данный момент нет.

Виктор Бруевич