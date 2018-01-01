Хозяина гаража по улице Окатовая 18 во Владивостоке ждет неприятный сюрприз, сообщает «Deita.ru».

Водитель автомобиля с хабаровскими номерами въехал прямо в ворота гаража.









Как пишет популярный паблик в соцсети, автомобилист был пьян и вел себя хамски, громко высказывая свое недовольство сложившейся ситуацией.

При этом ему несказанно повезло, так как по имеющейся информации, хозяин гаража сейчас в отпуске и его автомобиль находится в другом месте.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что во Владивостоке наглеют даже дипломаты, паркуясь где им вздумается.

Таисия Масина