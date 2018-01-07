Необычное место для размещения елки выбрали житель Амурской области, сообщает Deita.ru. Фотографию новогодней красавицы, установленной на карнизе за окном второго этажа, опубликовала популярная группа в Вк — Khabkorr.

Главный вопрос, который взволновал пользователей соцсети, — что подвигло жильцов к тому, чтобы установить в этом месте елку. «Кошка, маленький ребёнок или бешеный попугайчик?» — пишет администратор паблика.





По мнению Эдурада, который по достоинство оценил фантазию людей, каждый транслирует в общество своё состояние души. Граждане этажом ниже — решётки. А герой публикации — новогоднее настроение. Наверное, недавно переехал в город из деревни и потому скучает по ёлке за окном.

Екатерина Лапкина