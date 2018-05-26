26 Май 2018, 07:19
Странное применение нашел бизнесмен для госсобственности во Владивостоке
Источник изображения: «Deita.ru»
Предприниматель во Владивостоке совсем не по назначению использовал имущество, принадлежащее Российской Федерации, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.
Речь идет о защитном сооружении гражданской обороны по улице Фадеева, в котором бизнесмен хранил свое имущество без законных на то оснований.
В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого предпринимателю предписано выплатить штраф.
После вмешательства прокуратуры сооружение гражданской обороны освобождено.
Таисия Масина