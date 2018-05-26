Бизнесмен
Источник изображения: «Deita.ru»

Предприниматель во Владивостоке совсем не по  назначению использовал имущество, принадлежащее Российской Федерации, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Речь идет о защитном сооружении гражданской обороны по улице Фадеева,  в котором бизнесмен хранил свое имущество без законных на то оснований. 

В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого предпринимателю предписано выплатить штраф.

После вмешательства прокуратуры сооружение гражданской обороны освобождено.

Таисия Масина

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