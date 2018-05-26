Предприниматель во Владивостоке совсем не по назначению использовал имущество, принадлежащее Российской Федерации, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Речь идет о защитном сооружении гражданской обороны по улице Фадеева, в котором бизнесмен хранил свое имущество без законных на то оснований.

В связи с этим прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого предпринимателю предписано выплатить штраф.



После вмешательства прокуратуры сооружение гражданской обороны освобождено.

Таисия Масина