Накануне украл рекламный стенд цветочного магазина в Уссурийске, сообщает DEITA.RU. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал популярный паблик в Instagram.

По словам владельцев видео, неизвестный мужчина забрал себе домой большую рекламную визитку цветочного магазина, расположенного на пересечении улиц Некрасова и Агеева.

«Тот момент, когда номер надо записать, а нечем», — шутят комментаторы.

Видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. «Правильно сделал, очистил город от стремной рекламы», «Такой штукой хорошо погреб с картошкой укрывать», «Зачем? Зачем? Зачем она ему! за такую глупость и сесть можно», «Я так свой первый тюбинг сделал. Тогда у нас ещё не знали о них», — говорят подписчики.

Екатерина Лапкина