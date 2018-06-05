Бренды продолжают выпускать непонятные вещи, и одна из них - это полупрозрачные джинсы стоимостью 590 долларов, сообщаетDEITA.RU.

Джинсы сделаны из пары классических Levi's 501, но есть два больших изменения. Во-первых, ширинка расположена над правой ногой. И во-вторых, со стороны левой ноги есть прозрачная сетчатая вставка. Это, действительно, нечто.





Странные джинсы в этом сезоне – это, можно сказать, тенденция. В последние несколько месяцев мы видели джинсы, зашнурованные сбоку крошечной полосой джинсовой ткани, джинсы с экстремальными вырезами, а также джинсы с вырезами на филейной части тела.

Алина Калинина