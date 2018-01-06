Драка произошла в одном из маршрутных автобусов в городе Находка Приморского края, сообщает «Deita.ru».

Одним из участников драки, к удивлению пассажиров, стал мужчина в костюме Деда Мороза. Чем сказочный персонаж не угодил оппоненту, остается загадкой. Видимо, чем-то действительно серьезным, ибо Деда Мороза таскали по всему салону и в итоге оставили без бороды.

Один из пассажиров пытался разнять дерущихся, ему также старалась помочь кондуктор, но все попытки не принесли положительного результата. В конце концов водитель принял решение высадить дебоширов на остановке, где они и продолжили выяснять отношения.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что дебош на рейсе Владивосток-Москва закончился печально.

Таисия Масина