Странного пассажира заметил машинист электропоезда на перегоне станций Анисимовка - Новонежино Приморского края, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В конце последнего вагона на подножке человек стоял и держался за поручень кабины. Не став дожидаться несчастного случая, машинист принял решение применить экстренное торможение.

В настоящее время по данному факту ведется проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Таисия Масина



